Закон про історичне підвищення податків офіційно опублікований: коли він набере чинності

В Україні від 1 грудня набувають чинності важливі податкові зміни.

Підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон "Про внесення змін до Податкового кодексу для фінансування Сил оборони та забезпечення фінансової стабільності" щодо про підвищення податків офіційно опубліковано.

Відповідний закон набуває чинності на наступний день після його опублікування. Тобто він набере чинності від 1 грудня 2024 року.

Народний депутат України від політичної партії "Слуга народу", очільник комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше зазначив, що закон буде опублікований 30 листопада.

Напередодні він стверджував, що закон опублікували в газеті "Голос України" 28 листопада, тому він набуває чинності від наступного дня, тобто 29 листопада.

Зі слів Данила Гетьманцева, це означає, що військовий збір за останні 2 дні листопада підприємства повинні перерахувати за новою ставкою. Водночас у Міністерстві фінансів зазначали, що зміни набудуть чинності від 1 грудня.

Нагадаємо, Зеленський 28 листопада підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків і військового збору. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців від 1,5% до 5% цього та 2025 року.

Очікується, що 2025 року завдяки підвищенню податків доходи рікбюджету збільшаться на 141 млрд гривень. Підвищення ставки військового збору від 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень.

Встановлення військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та ІV груп, — 13,7 млрд гривень, а від надходжень ФОПів ІІІ групи до бюджету надійде 929 млн гривень.

Таким чином, якщо зараз оподаткування доходів громадян становить 19,5% (18% ПДФО плюс 1,5% військового збору), то від 1 грудня вона зросте до 23%. Таку суму відніматимуть і банки з доходів, отриманих від розміщення депозитних вкладів.

Читайте також: