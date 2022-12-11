Закон "Про медіа": депутатка розповіла, хто блокує ухвалення

Наступного тижня Верховна Рада України може розглянути законопроєкт "Про медіа". Наразі він вже пройшов перше читання. До другого читання в ньому врахували всі зауваження європейських фахівців.

Новий закон має покращити ситуацію на ринку медіа та синхронізувати його із сучасними реаліями. Проте деякі депутати перешкоджають ухваленню цього закона.

Про це в ефірі "1+1" в рамках телемарафону розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Зазначається, що внесені правки та зауваження до другого читання не змінять докорінно закон "Про медіа".

"Вони його покращать, ми відпрацьовували цей закон вже в цьому скликанні три роки, разом з європейськими експертами, індустрією, громадськими організаціями. Низка громадських організацій висловили підтримку, індустріальні союзи також висловили свою підтримку щодо прийняття. Бо всі свідомі люди розуміють, наскільки важлива і інформаційна безпека і Євроінтеграція. Але я хочу звернутися до колег із фракції "Голос". Бо чомусь не всі ваші колеги із фракції розуміють важливість змін до виборчого законодавства, які ми напрацювали разом з відповідними громадськими організаціями та індустрією. І є фракція, я можу її назвати, це "Батьківщина", яка блокує ці зміни. І чомусь ваша колега (Ярослава Железняка, фракція "Голос" - ред), вона була на спільній нараді…Тому в мене прохання, щоб ви попрацювали у фракції і прояснили це питання. Бо оновити правила гри під час виборів, зрозуміло, що вони будуть не зараз, але мають бути чесні та прозорі правила гри. Бо у нас політики завжди хочуть десь змахлювати, у тому числі під час виборів. А повноваження на це ми їм не даємо, регулювати ринок під час виборів", - розповіла депутатка.

Євгенія Кравчук наголосила, що мати сильного регулятора – це вимога ЄС. Але проходять порушення, всі їх бачать, а Нацрада немає повноважень.

"Ми ці повноваження надаємо, але маємо оновити правила, які не оновлювались від 2009 року. Я думаю, що політики знайдуть в собі здоровий глузд не блокувати євроінтеграцію", - резюмувала вона.

Нагадаємо, у новому законі "Про медіа" мають з’явитися такі поняття, як онлайн-медіа, YouTube, соцмережі.

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