Закон про медіа: голова Нацради пояснила, як Україна бореться з російською пропагандою

На думку Ольги Герасим'юк, якщо хтось голосуватиме проти закону про медіа, той буде проти того, щоб Україна стала повноправним членом Євросоюзу.

Цього тижня Верховна Рада може нарешті проголосувати за довгоочікуваний законопроєкт про медіа. Документ має забезпечити конкурентний медіаринок з чіткими правилами для всіх, а також – надати незалежному регулятору повноваження швидко реагувати на порушення.

Голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк розповіла про нововведення в законопроєкті та боротьбу з російськими фейками у програмі "Факти ICTV".

"Онлайн-медіа – це не блогери, це не особисті сторінки, це не особисті акаунти, це ті, хто себе зареєструє як онлайн-медіа, добровільно. Це означає, що ті, хто так себе зареєструє, вони насолоджуватимуться перевагами офіційних медіа, які також прописані у законі. Хто не захоче реєструватися, працюватиме так. Хоча, якщо вони порушуватимуть закони України, а саме у таких аспектах, як дезінформація, заклики до війни, насильства тощо, вони також відповідатимуть за законом", - пояснила Герасим'юк.

Голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення зазначила, що блокування онлайн-платформ здійснюється лише за рішенням суду.

Герасим'юк пояснила, у який спосіб закон допомагатиме протидіяти російській пропаганді.

"Є цілий 9 розділ, який внесений у цей законопроєкт, в якому прописані усі ті можливості, яких раніше у нашому законі не було. Наше законодавство, яким ми зараз керуємось, було створене у першій половині 90-х років минулого століття. І, відповідно, воно було чудове на початок століття. І тоді ніхто не думав про те, що почнеться така війна. До речі, воно було добре і тоді, коли у нашій країні уже йшла підготовка силами ззовні й внутрішніми слугами кремля до цієї війни. Це законодавство було добре і тим людям, оскільки воно не дозволяло боротися з дезінформацією. Сьогодні це неможливо. Завтра відбудеться голосування за цей наш закон. І якщо хтось із політиків завтра буде його торпедувати під будь-яким приводом, то можна сміливо виборцям дивитися на цих своїх депутатів і розуміти, що вони ставлять свої інтереси чи інтереси своєї партії поперед інтересів України", - зазначила вона.

Голова Нацради також пояснила, чим цей закон про медіа важливий для євроінтеграційності України.

"По-перше, ми зараз кандидати до вступу в Європейський Союз, і цей закон – він якраз одна з тих вимог, виконання яких ми повинні продемонструвати, щоб кандидатство було підтверджене. Отже, якщо завтра хтось буде проти цього закону, той буде проти того, щоб Україна стала на своє місце – повноправним членом Європейського Союзу", - підсумувала Ольга Герасим'юк.

Закон про медіа

Раніше Група 1+1 media звернулася до Верховної Ради України та парламентських фракцій із проханням завершити реформування законодавства у сфері медіа та прийняти новий Закон України "Про медіа".

У листопаді 2022 року новий закон України "Про медіа" пройшов перше читання. За словами його авторів, чинний закон – морально і технологічно застарілий. До другого читання у новому законі врахували всі зауваження європейських фахівців.

У новому законі "Про медіа" мають з’явитися такі поняття, як онлайн-медіа, YouTube, соцмережі. Як їх регулюватимуть, зокрема під час військової агресії Росії, та як діяти з тими медіа, які стали колаборантами, читайте тут.

Підготовка закону про медіа: що він передбачає - Євгенія Кравчук і Ярослав Желєзняк

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