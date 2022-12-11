Закон про медіа - що він передбачає і як вплине на ЗМІ: пояснення депутатки

Законопроєкт про медіа забезпечить конкурентний медіаринок з чіткими правилами для всіх, а також надасть незалежному регулятору повноваження швидко реагувати на порушення.

Про це заявила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Насправді цей закон вже 10 років у парламенті. І це вже третє скликання Верховної Ради, яке, я все таки думаю, прийме його. Дякувати Богу, що євроінтеграція тут допомогла, бо це один із семи кроків, які необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС. Тобто ми не лише маємо прийняти законодавство до директиву медіа, але там написано – зменшити приватний вплив на медіа і забезпечити незалежного регулятора, можливість сильного регулятора на ринку. У нашому випадку – це Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. Але, крім того, медійне законодавство не змінювалося роками, навіть десятиліттями. Останні зміни, наприклад, закон про телебачення та радіомовлення було внесено 2004 року, а загалом це все законодавство кінця 90-х років. Тоді ще не було Інтернету взагалі, не було платформ спільного доступу, взагалі законодавства цього не бачили. І ми, нарешті, маємо його оновити. Тому важливий момент для нас, як для країни, яка у війні, у тому числі – під інформаційними кулями і ракетами… у нас є окремий розділ, який буде діяти на час агресії, там є більше конкретні, суворі обмеження – проти пропаганди, проти вакханалії, коли так звані українські медіа, не буду їх називати, бо санкціями їх закрили, всі розуміють про що йдеться. Просто були керовані з Росією і російські наративи пропагували. Все- таки це має бути визначено законом, а не просто санкціями", - сказала вона.

Нагадаємо:

Група 1+1 media звернулася до Верховної Ради України та парламентських фракцій із проханням завершити реформування законодавства у сфері медіа та прийняти новий Закон України "Про медіа".

Новий закон України "Про медіа" пройшов перше читання. За словами його авторів, чинний закон – морально і технологічно застарілий.

До другого читання у новому законі врахували всі зауваження європейських фахівців. Наступного тижня профільний комітет й депутати в цілому мають зробити ще один важливий крок до європейського майбутнього України. Медійники закликали депутатів проголосувати закон у другому читанні. Адже українські ЗМІ потребують європейської послідовної, комплексної правової бази.

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