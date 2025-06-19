Закон про множинне громадянство: експертка пояснила, чи втратять його українці, які насильно отримали паспорт РФ

Множинне громадянство

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Законопроєкт про множинне громадянство, який готують до другого читання у Верховній Раді, викликав тривогу в правозахисників. Одна з головних претензій — можливе позбавлення громадянства за отримання паспорта РФ на окупованих територіях.

Чи втратять громадянство українці, які насильно отримали паспорт РФ, пояснила директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова в етері телеканалу «КИЇВ24».

«Не вважається добровільним отримання громадянства в окупації, не вважається добровільним отримання громадянства тими українцями, які були депортовані на територію РФ. Окрім випадків, коли таке громадянство використовується для пропаганди війни, а також дії такої особи становлять загрозу національним інтересам чи безпеці України», — пояснює експертка.

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Просто розкидатися громадянством України, позбавляти людей громадянства, в ситуації, коли громадян України технічно кожного дня стає менше — не дуже правильно, вважає Луньова.

«Це означає, що для людей в окупації загалом закриваються перспективи виїхати з ТОТ на територію України», — резюмувала вона.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон 11469 про запровадження інституту множинного громадянства. Дізнайтеся, в яких випадках допускається множинне громадянство.

До слова, законопроєкт про множинне громадянство президент України Володимир Зеленський подав на розгляд парламенту ще в серпні 2024-го, а наприкінці того ж року Рада ухвалила документ у першому читанні.

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