Закон про мобілізацію: адвокат пояснив, як блокуватимуть рахунки та чи накладимуть арешт на майно

Зазвичай люди дізнаються про штраф після блокування рахунків.

Якщо чоловік порушує мобілізаційне законодавство, суд може заблокувати йому банківські рахунки.

Деталі про штрафи ТЦК і блокування рахунків розповів адвокат Роман Сімутін на своєму ютуб-каналі.

"Як блокують рахунки зараз? Гадаю, таких історій ви чули і зустрічали дуже багато, можливо, навіть траплялися з вами. Зайшли у магазин назбирали повну торбу продуктів, підійшли до каси, у вас це там пробили. Підносите картку, а касир повідомляє, що ваша картка заблокована, хоча ви знаєте, що там точно є кошти. Ви телефонуєте на гарячу лінію банку і дізнаєтеся, що ваш рахунок заблокувала виконавча служба, бо на вас подали якийсь виконавчий напис про стягнення кредитних коштів, штрафу, платежів за комуналку або за якимсь іншим рішенням суду", - розповідає правник.

Так починаються "каруселі".

За словами юриста, рахунки ТЦК блокують точно в такий же спосіб.

"Щодо особи, яка вчинила, наприклад правопорушення про мобілізацію, начальником ТЦК виноситься постанова за статтею №210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Накладається штраф - зараз це 5100 грн, а після внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення та при прийнятті законопроєкту обіцяють 22500 грн", - розповів він.

Водночас тут часто спостерігаються "сумнівні дії" збоку ТЦК.

"На практиці я лише один раз взагалі зустрічав такий випадок, що клієнту приходила зазначена постанова. У 99% випадків люди дізнавалися про штраф після блокування рахунків. Тож не варто очікувати постанову просто поштою. На моє переконання, яке грунтується на практиці та ваших повідомленнях, постанова десь через 20 днів буде просто направлятися до виконавчої служби. А після відкриття виконавчого провадження штраф просто подвоюється, і необхідно буде сплатити не 5100 грн, а 10200 грн плюс виконавчий збір 10% - всього 11300 грн", - йдеться у повідомленні.

У разі, якщо штраф збільшає до 22500 грн, після відкриття виконавчого провадження виконавець стягуватиме 45000 грн плюс 10% виконавчого збору - всього 50000 грн.

Нагадаємо, якщо чоловік порушує мобілізаційне законодавство, суд може заблокувати йому банківські рахунки.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.