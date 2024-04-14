Закон про мобілізацію: адвокат пояснив, як зміниться процес вручення повісток

Повістка-вимога ТЦК буде вважатися врученою навіть, якщо її не вручили особисто та військовозобов'язаний не перебуває за адресою проживання.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму ютуб-каналі.

Як пояснює правник, якщо ви не з'явилися до ТЦК до конкретної дати на вимогу, керівник ТЦК може ініціювати затримання особи, що порушує мобілізаційне законодавство,

"Складання постанови за статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення зі штрафом до 25 500 грн і обмеженням у праві керування", - йдеться у повідомленні.

Адвокат продовжує, якщо ваше місце реєстрації збігається з надісланим поштовим повідомленням, і ви не повідомляли про зміну місця проживання, то повістка з відміткою про неможливість вручення з причини відсутності адресата, вважається належним чином повідомлена та не перешкоджає подальшому розгляду справи по суті.

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"Тобто схема роботи буде аналогічна, і після отримання поштового повідомлення у начальника ТЦК відкривається поле, фактично розв'язуються руки для застосування всіх тих примусових заходів. І саме головне - без необхідності доведення вручення повістки особисто", - додав адвокат.

Також ми розповідали, чи дійсно електронні повістки розсилатимуть уже в квітні.

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