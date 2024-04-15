Закон про мобілізацію: названо причини, через які можна на з'явитися по повістці

У новому законі про мобілізацію перелічені причини неприбуття людини до ТЦК, які вважаються поважними.

У Раді повідомили, що, найімовірніше, президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про мобілізацію протягом двох тижнів. Наразі у Раді немає жодних постанов, які могли б заблокувати підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.

Серед головних засад закону деякі уточнення щодо процесу вручення повісток. Зокрема зазначається, що окрім ТЦК оповіщенням військовозобовязаних займатимуться в поліції, місцевих органах державної влади, самоврядування, у керівництві установ різного типу. Названі також причини неприбуття людини до ТЦК, які вважаються поважними:

перешкоди, що мають стихійний характер;

хвороба (нагадаємо, що деякі хвороби можуть бути причиною відстрочки — серед них кишкові захворювання тощо);

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили людину можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть близьких родичів.

Раніше народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз пояснила, як оновити дані без візиту до ТЦК.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію в цілому. За документ проголосували після узгодження 4294 правок, які вчора розглядали до другої години ночі. “За” віддали голоси 283 народних депутатів.

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