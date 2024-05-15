Закон про мобілізацію не вирішив головну проблему: ветеран війни – про необхідні зміни

Жодна зі змін, представлених у новому законі про мобілізацію, не змінює принципів роботи ТЦК.

На думку ветерана російсько-української війни Олега Симороза, новий закон про мобілізацію насамперед повинен був запровадити реформи і люстрацію в ТЦК та СП.

Про це пише "Еспресо".

"Я скептично ставлюся до мобілізаційного законопроєкту саме через те, що він не змінює принципи роботи. Він не змінює того, що зараз відбувається в ТЦК", – сказав Симороз.

Він пояснив, що новий закон змінює лише мобілізаційні критерії, які не були і не є зараз головною проблемою.

"Чи є основною проблемою те, що раніше ми призивали людей з 27-ми років, а тепер будемо призивати з 25-ти? Ні. Основна проблема полягає в підходах роботи, в тому, що зараз відбувається в ТЦК. На жаль, там ми бачимо старі кадри, які демонструють свою корумпованість, неготовність до нових викликів цієї війни", – зазначив ветеран.

За його словами, людський ресурс має одне з ключових значень в обороноздатності країни, а підтримання цього ресурсу перебуває в руках проблемних ТЦК. Саме тому їх керівництво має бути ретельно люстроване.

"Не такий мав би бути мобілізаційний проєкт, не такі зміни мали б бути. Перші ключові зміни мали б бути саме в реформуванні ТЦК. Ба більше, в люстрації ТЦК, бо прірва дуже серйозна. Втрачено дуже багато часу", – наголосив Симороз.

Він додав, що зараз в країні дуже високий рівень недовіри до ТЦК. Вирішити цю проблему могла б "якісна реформа і відповідні конкурси на доброчесність".

"Має бути чітко досліджено керівництво всіх ТЦК, їхні способи життя, і головне, на мій погляд, це те, як їхні родичі проходять військову службу, хто з них які відстрочки отримав. З цього ми б мали розуміння, кому далі можна продовжувати контракти, кому не можна", – вважає Симороз.

На його думку, українська влада мала б "не гратися в законопроєкти з критеріями", а публічно визнати, що "завалена" робота ТЦК та, як наслідок, і мобілізація. Якби в уряді хотіли виправити ситуацію, вважає Симороз, то впровадили б реальні зміни і зробили роботу ТЦК прозорішою.

"Їх можна робити більш прозорими. Нинішній законопроєкт, на жаль, абсолютно нічого не змінює", – резюмував ветеран.

Нагадаємо, чи планують в Україні мобілізувати молодших за 25 років. Чимало відомих військовослужбовців, журналістів і військових експертів не виключають, що скоро доведеться призивати до війська ще молодших.

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