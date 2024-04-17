Закон про мобілізацію опублікований у "Голос України": коли він набуде чинності

Закон про мобілізацію опублікований в офіційному парламентському виданні "Голос України" і набуде чинності 18 травня.

Про це свідчить інформація на сайті видання.

Видання "Голос України" 17 квітня опублікувало текст закону про мобілізацію. Це означає, що документ набуде чинності через місяць після дня, наступного за його оприлюдненням.

Таким чином закон запрацює вже 18 травня.

Читайте провідні новини дня:

Закон про мобілізацію опублікований у виданні "Голос України" / Скриншот

Нагадаємо, раніше в картці відповідного законопроєкту №10449 на сайті Верховної Ради повідомлялося, що документ 16 квітня було скеровано на підпис президенту України Володимиру Зеленському, і того самого дня повернуто з його підписом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головне із нового закону про мобілізацію! Відповіді на більшість питань!

Читайте також: