Закон про мобілізацію: Рада підтримала скорочення термінів подання альтернативних проєктів

Верховна Рада України у вівторок, 6 лютого, проголосувала за скорочення термінів подання альтернативних законопроєктів про посилення мобілізації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 237 народних депутатів.

Як зазначив Железняк, таке рішення відкриває можливість вже на цьому тижні:

розглянути законопроєкт на Комітеті;

винести на перше читання.

Нагадаємо, Рада 6 лютого підтримала подовження дії воєнного стану і мобілізації в Україні.

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