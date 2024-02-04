Закон про мобілізацію: що чекає на військовозобов'язаних українців за кордоном

Українців за кордоном також торкнеться закон про мобілізацію.

Кабінет міністрів 30 січня 2024 року передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту №10449 про мобілізацію. У разі його ухвалення, закон може торкнутися громадян України військовозобов'язаного віку, які перебувають за кордоном. Українців, зокрема хочуть зобов'язати уточнювати дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це пише OBOZ.UA.

Українців можуть зобов'язати уточнювати дані в ТЦК

Так, у проєкті закону №10449 зазначено, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів із дня опублікування закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.

Куди мають прийти українці для уточнення даних:

у разі перебування на території України – до ТЦК і СП за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг;

у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК і СП за місцем перебування на військовому обліку;

незалежно від місця перебування – в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста без прибуття до ТЦК і СП.

Чоловікам за кордоном можуть змінити надання консульських послуг

У новому законопроєкті про мобілізацію також пропонують надавати українцям за кордоном консульських послуг лише за наявності військово-облікових документів. Мова йде про чоловіків від 18 до 60 років.

Це стосується оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта громадянина України. Наявність військово-облікових документів, згідно з документом, має перевірити консульський чиновник.

Нагадаємо, нардеп детально розповів про графік ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію.

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