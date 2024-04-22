Закон про мобілізацію: студенти проходитимуть обов'язкову базову військову підготовку – коли запрацює норма

В університетах України буде впроваджена базова військова підготовка, яка буде обов'язковою для студентів.

В українських університетах від 2025 року буде запроваджена базова військова підготовка, яка буде обов'язковою для студентів чоловічої статті. Така норма передбачена у законі №10449 про мобілізацію.

Про це пише видання Освіта.ua.

Так, від 2025 року базова загальновійськова підготовка включатиметься до навчальних планів закладів вищої освіти усіх форм власності, як окрема навчальна дисципліна.

"Підготовка буде проводитися з метою здобуття громадянами військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України", - пише видання.

Для проведення базової загальновійськової підготовки можуть залучатися громадські організації та об’єднання, зокрема громадські об’єднання ветеранів війни.

Жінки-студенти зможуть проходити базову загальновійськову підготовку добровільно.

Від проходження базової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності будуть звільнені студенти, які за станом здоров’я будуть визнані непридатними до військової служби.

Нагадаємо, студенти-бакалаври університетів України віком від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон на стажування. Йдеться про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.

Читайте також: