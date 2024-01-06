Закон про мобілізацію тільки дестабілізує і деморалізує суспільство – Тимошенко

У комітеті ВР розглядають оновлений законопроєкт про мобілізацію. На думку народної депутатки Юлії Тимошенко, не треба збурювати суспільство такими безглуздими законопроєктами, які вже внесли.

Про це вона сказала під час відеозвернення у TikTok.

"Закон про мобілізацію провокує нестабільність"

Як стверджує народна депутатка, цей законопроєкт вже приніс дуже великі проблеми: і неконтрольоване зняття в банках депозитів, і величезні тисячні черги в консульствах по всьому світу для того, щоб якось свої легалізувати документи, українці там стоять.

"Сьогодні люди, які злякані, залишають країну в будь-який спосіб. Не збурюйте суспільство, не забувайте, що саме це суспільство великою мірою несе цю війну на своїх плечах. Будь-який закон про мобілізацію все-таки провокує нестабільність", – вважає вона.

Тимошенко заявила, що вимагатимемо вилучення пунктів, які передбачають кримінальну відповідальність за:

неявку до військкомату;

невідкриття електронного кабінету;

непроходження вчасно ВЛК тощо.

"Просто кримінальна відповідальність, репресії - це не наша країна. Ми ж не хочемо, щоб половина країни опинилася за ґратами, чи щоб люди лісами втікали в Румунію, Угорщину чи Польщу. Ми ж не хочемо кидати в тюрми людей, які сьогодні займаються волонтерством, тримають економіку на своїх руках, щоб країна жила. Категорично цього не можна робити", – підсумувала Юлія Тимошенко.

Раніше йшлося про те. що великі втрати та майже два роки важкої окопної війни спровокували гострі дебати щодо мобілізації на військову службу в Україні. Тема як ніколи актуальна, оскільки Збройні сили намагаються поповнити свої лави.

Читайте також: