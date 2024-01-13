Закон про мобілізацію: у Раді назвали скандальні норми, які точно приберуть із документа

У новому законопроєкті про вдосконалення мобілізації в Україні, який уряд напередодні відкликав, депутати Верховної Ради виключили норму щодо розширення повноважень керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, це скандальне положення викликало заперечення у всіх парламентарів.А особливо не задоволені цією нормою були антикорупціонери.

"Дискредитаційні повноваження керівника ТЦК точно не відповідають Конституції. Без рішення суду ніхто не може бути обмежений в праві власності та інших основоположних правах. Тому цього не буде в майбутньому законі", – зазначив нардеп.

Цією нормою передбачалося, що у разі неявки громадянина по повістці до ТЦК, керівництво військкомату матиме право вносити порушника до реєстру боржників, що тягнуло б за собою негативні наслідки у вигляді блокування банківських рахунків і права на керування автомобілем.

Веніславський додав, що ініціатива щодо мобілізації інвалідів III групи також не витримала критики під час обговорення. Він підкреслив, що вона була відхилена парламентарями.

"Примусової мобілізації осіб з інвалідністю не буде. Це категорично неприйнятно. Водночас мені особисто регулярно надходять листи від цієї категорії громадян, в яких вони висловлюють бажання і готовність воювати, якщо у них буде можливість звільнитися зі служби за власним бажанням. Тому ми залишили функцію добровільної мобілізації людей з інвалідністю, які можуть бути корисними для виконання певних функцій в армії", – уточнив політик.

Нагадаємо, Безугла розкрила нові зміни до законопроєкту про мобілізацію в Україні.

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