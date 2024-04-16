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Закон про мобілізацію: українцям за кордоном треба оновити персональні дані

Закон про мобілізацію: українцям за кордоном треба оновити персональні дані

Посольство України в Іспанії / Фото: eldia.es

Громадяни України, які перебувають за кордоном, повинні стати на військовий облік.

У законі про мобілізацію №10449, який Верховна Рада 11 квітня ухвалила у цілому, є норма, яка передбачає, що чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть здійснювати консульські дії лише за умови наявності військово-облікових документів. Відповідно до нього, громадянам України за кордоном треба оновити персональні дані.   

Чоловіки за кордоном без військо-облікових документів не зможуть оформити закордонний паспорт, скористатися консульськими послугами. 

Оновити персональні необхідно дані впродовж 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію. 

Громадяни України за кордоном можуть отримати військово-обліковий документ дистанційно: через електронну адресу, телефоном, через консульство під час актуалізації, у разі отримання консульських послуг. 

Для яких консульських послуг, ця норма не застосовується:

  • під час оформлення посвідчення на повернення до Україну;
  • під час вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України;
  • другий з батьків цих дітей є іноземцем або особою без громадянства;
  • вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Нагадаємо, у Раді відповіли, коли президент України Володимир Зеленський підпише закон про мобілізацію.

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