Закон про мобілізацію уточнить обов'язки для бізнесу: чи вручатимуть повістки на роботі

Підприємства повинні будуть забезпечувати "оповіщення", що включає у себе вручення повісток.
Новий закон про мобілізацію, що набуває чинності 18 травня, уточнює обов’язки бізнесу стосовно оповіщення військовозобов’язаних працівників.
Про це пише "Судово-юридична газета".
Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачено, що підприємства, установи і організації зобов’язані вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних і надавати звітність з цих питань відповідним органам влади.
Водночас роботодавці мають забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, на збірні пункти та до військових частин.
"До обов’язків бізнесу також додається "забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників… на збірні пункти шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів із подальшою компенсацією витрат за здійснення такого процесу з Державного бюджету, яка здійснюється не пізніше ніж через місяць після подання відповідного звернення у порядку, встановленому КМУ", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, підприємства повинні будуть забезпечувати "оповіщення", що включає у себе вручення повісток. Що передбачають під собою "організаційно-технічні заходи" не конкретизується, і, вочевидь, це питання визначить уряд.
Додамо, у новому законі про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, спрощений порядок проходження військово-лікарських комісій.
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