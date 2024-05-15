Закон про мобілізацію уточнить обов'язки для бізнесу: чи вручатимуть повістки на роботі

Підприємства повинні будуть забезпечувати "оповіщення", що включає у себе вручення повісток.

Новий закон про мобілізацію, що набуває чинності 18 травня, уточнює обов’язки бізнесу стосовно оповіщення військовозобов’язаних працівників.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачено, що підприємства, установи і організації зобов’язані вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних і надавати звітність з цих питань відповідним органам влади.

Водночас роботодавці мають забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, на збірні пункти та до військових частин.

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"До обов’язків бізнесу також додається "забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників… на збірні пункти шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів із подальшою компенсацією витрат за здійснення такого процесу з Державного бюджету, яка здійснюється не пізніше ніж через місяць після подання відповідного звернення у порядку, встановленому КМУ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, підприємства повинні будуть забезпечувати "оповіщення", що включає у себе вручення повісток. Що передбачають під собою "організаційно-технічні заходи" не конкретизується, і, вочевидь, це питання визначить уряд.

Додамо, у новому законі про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, спрощений порядок проходження військово-лікарських комісій.

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