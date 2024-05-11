Закон про мобілізацію: в Міноборони заявили про зміну підходу до війни

У відомстві вказали, що настане край ситуації, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям.

Коли закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня, то передусім зміниться підхід до цієї війни. Держава має розуміти, скільки чоловіків віком 18-60 років є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності, хто з них має право на бронювання чи відстрочку.

Про це речник Міноборони України Дмитро Лазуткін розповів у ефірі "Еспресо".

"Якщо говорити глобально, то з 18 травня, коли набуває чинності закон про мобілізацію, то передусім змінюється і підхід до цієї війни. Тому що та історія, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, вочевидь, що цьому вже приходить край", – висловився речник Міноборони.

Також читайте Мобілізація в Україні 2024: хто не підлягає призову

Він додав, що разюча відмінність, яка кидалася щоразу в очі під час повернення з Донбасу до Києва, Львова чи інших мирних міст, не є нормальною.

"Можливо, це було б нормально, якби у нас був слабкий ворог, однак у цьому випадку треба мобілізуватися всій країні, всьому суспільству. Від 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають уточнити свої дані у ТЦК та СП, є можливість це зробити в електронному кабінеті, а також у ЦНАП", – нагадав Лазуткін.

Він зазначив, що державі необхідно розуміти, скільки чоловіків призовного віку є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності, хто завів третю дитину і має право на бронювання чи відстрочку, хто переїхав і змінив місце проживання.

Читайте провідні новини дня:

Лазуткін звернув увагу на зміни у бронюванні і той факт, що на військовий облік мають стати пенсіонери силових структур.

"Зараз чиновники категорії "Б" (керівники та заступники керівників державних органів) та "В" (інші посади державної служби) будуть бронюватися лише на 50%, а не на 100%, як раніше. Залишаться заброньованими чиновники категорії "А" (вищий корпус державної служби)", – повідомив речник оборонного відомства.

"Крім того, пенсіонери силових структур також тепер стають на облік. Це була чутлива тема, про яку багато говорили, і також певною мірою відповідає запиту на справедливість", – зазначив Лазуткін.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua детально пояснив, яких змін очікувати у мобілізації від 18 травня, що робити обмежено придатним до військової служби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові штрафи для ухилянтів! Рада назвала суми! Хто може не мобілізуватись?!

Читайте також: