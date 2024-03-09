Закон про мобілізацію: Веніславський пояснив, кого забронюють

В урядовому законопроєкті щодо мобілізації в Україні буде розширена категорія заброньованих працівників.

В урядовому законопроєкті про посилення про мобілізацію буде розширено категорію заброньованих працівників.

Про це повідомив "Обозревателю" народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський.

Він зазначив, що комітет розглянув усі 16 блоків правок, однак залишилися ще деякі аспекти. Вони розглядатимуться вже від понеділка. Протягом тижня-двох Верховній Раді нададуть порівняльну таблицю.

З його слів, пропонується також переглянути підприємства та організації, які можуть бронювати своїх співробітників.

Веніславський заявив, що після ухвалення нового закону категорії осіб, які раніше мали право на відстрочку, отримають статус заброньованого. Закон визначатиме критерії та рамки для цього.

"Тобто які саме підприємства, організації, які критично важливі для функціонування держави і життя населення. Вони мають отримати право на бронювання", — сказав депутат.

На його думку, бронювати потрібно поліцейських.

"Ми домовилися, що всі поліцейські стають заброньованими, а не отримують право на відстрочку... Так само в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, бронюється відповідно або 100 (якщо це керівники центральних органів влади, категорія А), або 50% (категорії Б і В держслужбовців) військовозобов'язаних", — сказав Веніславський.

Він також додав, що є працівники підприємств, які не є критично важливими для функціонування держави. Однак це питання вирішуватиме вже уряд.

Раніше стало відомо, що у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони наразі допускають лише одне обмеження для військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації – щодо права керування транспортними засобами.

Нагадаємо, 7 лютого ВР підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.

Проте нардепи до законопроєкту подали 4195 правок, тому його розгляд затягується.

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