Закон про мобілізацію: юрист розповів, чи можуть працівники ТЦК застосовувати силу

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію для працівників ТЦК розширили деякі повноваження.

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Юрист Іван Карнаух пояснив 24 Каналу щодо розширення повноважень працівників ТЦК.

Він заявив, що у питанні про застосування силових методів під час вручення повісток нічого не змінилося з попередньої редакції.

Зокрема, доставлення до приміщень ТЦК. Такої процедури як державний примус у вигляді адміністративного затримання або арешту працівники ТЦК не можуть здійснювати. Навіть після внесення змін, їхні повноваження саме в цій компетенції, не змінилися.

Юрист заявив, що до їх повноважень належать інформативні заходи сповіщення, зокрема оформлення повісток.

"Поліція має право вчиняти такі заходи примусу, як адміністративний арешт, коли вони супроводжуються правовими підставами. Для того, щоб ці підстави були, необхідно довести до відома особи, що ТЦК звернулась до органів поліції про можливе вчинення конкретною особою порушення правил військового обліку, наприклад, нез'явлення для оновлення даних", - заявив юрист.

Якщо така інформація потрапила до правоохоронців, вам можуть сказати, що ви перебуваєте у розшуку згідно з даними інформативної бази.

Але таке рішення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та за наявності кримінального провадження. В інших випадках йдеться про доставлення особи в ТЦК, але воно має бути добровільним.

"Якщо відбувається силове затримання, то навіть у працівників поліції немає таких повноважень, не кажучи вже про працівників ТЦК та СП", – зазначив юрист.

Тому необхідно фіксувати такі злочинні дії – шляхом відеофіксації, якщо стали свідком або жертвою таких ситуацій. А надалі потрібно обов'язково звертатися до правоохоронних органів із заявами про вчинення злочину, про перевищення меж повноважень, про незаконні викрадання тощо.

"Лише після того, як були зафіксовані відповідні події через звернення з заявами, можливо розраховувати на подальше притягнення таких осіб до кримінальної або дисциплінарної відповідальності", – підкреслив Іван Карнаух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, кому не треба йти до ТЦК за новим законом про мобілізацію.

Крім того, ми раніше інформували, що Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК.

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