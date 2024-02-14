Закон про мобілізацію затримується: коли його збираються ухвалювати

Прийняття законопроєкту про мобілізацію в Україні знову відклали - тепер документ планують розглянути лише на початку березня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Мобілізаційний закон затримується. За реалістичним сценарієм — розгляд буде десь на початку березня", - написав він у своєму Telegram.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що законопроєкт №10449 про посилення мобілізації мав бути проголосований Верховною Радою України до кінця лютого, підписаний на початку березня і через місяць — на початку квітня — вступити в дію.

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