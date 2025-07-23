Закон про НАБУ та САП: генпрокурор зробив заяву про вплив на міжнародну співпрацю

Генеральний прокурор Руслан Кравченко

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Ухвалений закон щодо зменшення повноважень НАБУ та САП не погіршить стосунків із міжнародними партерами.

У цьому переконував на брифінгу в середу, 23 липня, генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Укрінформ.

За його словами, напередодні у нього відбулася з цього приводу зустріч з представниками G7, а також представником посольства Європейського Союзу, на якій також були присутні очільник СБУ Василь Малюк та директор ДБР Олексій Сухачов.

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«На закритій зустрічі їм розповіли про хід досудових розслідувань, про встановлені факти [щодо окремих працівників НАБУ]… і посли зрозуміли, що досудові розслідування відбуваються об’єктивно, додаткових зауважень до СБУ, ДБР, Офісу генерального прокурора у послів не було», — заявив Кравченко.

Він запевнив, що було досягнуто домовленості про подальшу співпрацю.

«Я вважаю, що в нас гарний діалог з нашими міжнародними партнерами. Я вважаю, що він не погіршиться, тому що все прозоро і зрозуміло, і всі інституції продовжують працювати», — сказав він.

Генпрокурор додав, що посли з розумінням поставились до того, що питання ухваленого закону «не до нас, а до Верховної Ради, і вони будуть проводити консультації, зустрічі щодо цього законопроєкту».

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Руслан Кравченко уточнив, що вчора сторони «більше спілкувалися про слідчі дії, про прийняті рішення щодо кримінальних провадженнь, про працівників НАБУ».

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила скандальний закон №12414, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування певних кримінальних правопорушень під час воєнного стану.

Близько опівночі 22 липня ухвалений парламентом закон підписав президент Володимир Зеленський.

Закон істотно змінює підпорядкування антикорупційних органів: генпрокурор отримує контроль над справами НАБУ і САП, право підписувати підозри, передавати провадження та призначати прокурорів без конкурсу.

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