Закон про “обмежено придатних”: в Міноборони роз'яснили, як він працюватиме та коли набуде чинності

Закон набуде чинності через місяць після підписання, тобто 4 травня.

Президент України Володимир Зеленський напередодні підписав закон про “обмежено придатних” громадян. У Міністерстві оборони роз’яснили, що чекає на військових і військовозобовʼязаних, які мають цей статус.

Про це йдеться в публікації Міноборони.

Як зазначається, статус “обмежено придатний” не означає автоматичного переходу до іншого статусу. Сам закон набере своєї чинності через місяць після підписання, тобто 4 травня.

Водночас громадяни, які мають статус “обмежено придатних”, повинні пройти повторну ВЛК протягом дев’яти місяців.

“Після набуття законом чинності уряд має три місяці на ухвалення відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності / непридатності до військової служби”, – розповіли в Міноборони.

Що буде визначено після повторного проходження ВЛК

Непридатні громадяни – будуть звільнені з військової служби.

Придатні громадяни – продовжать проходити військову службу.

Військовозобов'язані непридатні – виключаються з військового обліку.

Придатні – можуть проходити військову службу далі.

Нагадаємо, що в Україні під час воєнного стану та мобілізації студенти, аспіранти, докторанти мають право на відстрочку від військової служби.

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