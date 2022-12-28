Закон про перейменування УПЦ МП: Конституційний суд роз’яснив своє рішення

Напередодні Конституційний суд України визнав чинним закон, який зазначає, що УПЦ МП повинна вказувати свою приналежність до Росії.

У вівторок, 27 грудня, Конституційний суд опублікував свій висновок щодо закону, за яким Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) повинна вказувати у своїй назві приналежність до Росії. Церква під керівництвом митрополита Онуфрія, найімовірніше, офіційно називатиметься – Російська православна церква в Україні.

У КС наголошують, що рішення у справі щодо назв релігійних організацій не впливає на застосування відповідного закону, як його застосовувати – це компетенція органів виконавчої влади України.

Про це 28 грудня під час брифінгу сказав суддя-доповідач Сергій Головатий, повідомляє "Радіо Свобода".

"Правозастосування (закону) – це не наше питання, для цього є відповідні органи у виконавчій владі. Це їхні питання, як закон застосовувати, це їхня відповідальність, це не наша відповідальність. А наявність подання не є блокуванням чинності закону. Він був і є чинним. Ми просто підтвердили його конституційність", – наголосив він.

Інший суддя-доповідач Олександр Петришин підкреслив, що в рішенні КСУ "немає жодної згадки ні про якусь церкву, ні про якусь організацію".

"Питання про те, на кого буде поширюватися закон, який вчора визнали конституційним, – це питання релігієзнавчої експертизи. До складу комісії, яка проводить експертизу, входять фахівці з цих питань. Законом передбачено навіть входження до таких комісій представників таких організацій, про які йдеться", – зазначив Петришин.

УПЦ МП та війна Росії проти України

Конституційний суд України визнав чинним закон, який зазначає, що УПЦ МП повинна вказувати свою приналежність до Росії.

Однак в УПЦ МП заявили, що не збираються виконувати рішення Конституційного суду.

Раніше в Україні провели масштабні обшуки в храмах УПЦ МП. Там знайшли проросійську літературу, агітаційні матеріали на підтримку президента Росії Володимира Путіна та патріарха Кирила.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти сімох діячів УПЦ МП.

Як повідомила міграційна служба Закарпатської області, з України примусово видворять настоятеля Дубівського Свято-Ільїнського монастиря на Закарпатті. Він є громадянином Росії та проживав в Україні нелегально.

Мінкульт також не рекомендуватиме продовжувати з УПЦ МП оренду двох соборів у Лаврі.

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