Закон про відновлення е-декларування дозволить НАЗК “розморозити” “справу судді Босого” – ЗМІ

Суддя Вадим Босий потрапив під моніторинг громадських активістів через оригінальний спосіб приховати свої статки, зазначили журналісти.
Вища кваліфікаційна комісія суддів зможе розглянути одразу вісім декларацій доброчесності, які подавав нинішній голова Господарського суду Вадим Босий за період з 2015 по 2022 рік на предмет достовірності зазначених в них даних. Відповідні документи в рамках заяви до ВККС підготували громадські активісти, йдеться в матеріалі видання "Апостроф".
Раніше ВККС відмовила громадським активістам у розгляді "справи Босого" через те, що вони подали скаргу щодо всіх декларацій, а не щодо кожної окрема.
Видання нагадує, що суддя Вадим Босий потрапив під моніторинг громадських активістів через оригінальний спосіб приховати свої статки: попри заявлене розлучення з дружиною, він продовжував жити з нею однією сім’єю, уже "поза шлюбом" народилась спільна дитина, а майном, яке записували на "колишню" і її родичів – спокійно користувався сам суддя. "Це – очевидні ознаки недостовірного декларування (в декларації не були занесені діти і дружина) та незаконного збагачення й приховування статків. В контексті закидів міжнародних партнерів щодо відсутності боротьби з корупцією, зокрема у судовій владі, а також особливої уваги, яку приділяє цьому питанню Президент Володимир Зеленський, розслідування цих фактів і притягнення судді до відповідальності мало б стати показовим", – вважають автори.
У компетенції Вищої кваліфкомісії суддів – перевірка декларації доброчесності, що її судді подають щороку, і де в ствердній формі вказують на достовірність даних про майновий стан, відсутність конфлікту інтересів та інші пункти, що підтверджують суддівську доброчесність. Порушення, виявлені в цих деклараціях, могли б мати для судді Босого серйозні наслідки – аж до позбавлення суддівської посади, йдеться в матеріалі.
Звернення активістів у ВККС розглянули, проте, пославшись на формальну вимогу закону, рішення виносити не стали: мовляв, подавати на розгляд слід одну скаргу на одну декларацію за кожен з років, які здаються активістам підозрілими. Останні тепер підготували 8 окремих скарг – за кожен з років з 2015 по 2022, коли Босий, на їхню думку, подавав в декларації доброчесності недостовірні дані про свій майновий стан і доходи. В кожній зі скарг перелічені всі факти володіння і користування автомобілями і квартирами, які Босий записував на "колишню" дружину, при цьому подекуди навіть самостійно документуючи факти спільного проживання нотаріально посвідченим дозволом на купівлю житла.
Раніше ЗМІ повідомляли також, що розглядати "справу Босого" відмовилися в НАЗК – через нібито заборону перевірок майнових декларацій під час дії воєнного стану. Утім, тепер ця "заборона" не діятиме – адже з жовтня набув чинності закон про відновлення електронного декларування та перевірок статків чиновників.
Крім того, ще один фактор, який позитивно вплине на притягнення Босого до відповідальності – зникнення впливу "зв’язків" з Банковою, якими, за даними ЗМІ, суддя регулярно хизувався у вузькому колі. У нещодавньому інтерв’ю виданню NV заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов заявив: "Є ситуація у київських судах, коли новообраний очільник, людина-космонавт, ходить кожного дня і розказує суддям своїм, що він завтра їм повирішує всі питання у ВККС. Через три хвилини він каже, що він був у когось на Банковій. Вони мають зрозуміти, що причинно-наслідковим зв’язком їхніх проблем є вони самі. І такі люди теж є". Босого обрали головою Госпсуду Києва 29 травня 2023 року. Визначення "космонавт", ймовірно стосується того, що людина не співвідносить своїх реальних можливостей із бажаними амбіціями.
"Тональність, в якій висловлюється Смірнов щодо такої практики, явно свідчить не на користь Босого. Тож фактично таке публічне "відречення" з боку заступника глави ОП перетворює всі формальні і неформальні "індульгенції" керівника Госпсуду Києва на пил. І повністю знімає будь-які понятійні обмеження з НАЗК і ВККС щодо розслідування зловживань судді (хоча і без цього вони б мали це зробити за замовчанням)", – вважають автори статті.