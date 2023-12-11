Закон про заборону УПЦ МП заблоковано: в Раді сказали, хто за цим стоїть

Верховна Рада України 19 жовтня у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Законопроєкт фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні.

Членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська пояснила, чи очікується друге читання та хто блокує ухвалення законопроєкту в цілому.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Телеграфу".

"Туди внесено понад тисячу правок. Ніхто навіть не каже про те, що його винесуть в зал. І нешановні мої колеги попідписували звернення на Венеційської комісію, фактично блокуючи і відтерміновуючи законопроєкт. Депутати мовчать, вони не готові до цієї бійні", -пояснила вона.

Як додала Бобровська лобіювання Російської православної церкви у Верховній Раді дуже сильне. За її словами, Артем Культенко, мажоритарник з Одеси Дмитрук до крайнього моменту голосування в Раді намовляли Давида Арахамію, спікера і віце-спікера не ставити на голосування в парламенті законопроєкт.

"Це представники радикального "упоротого" крила РПЦ. Все трималось на волосині. А тепер розкол хитають далі. Тільки РПЦ сьогодні вже не може ніяк приховати своє пряме відношення до Москви. Їхній поїзд на Соловки нарешті має поїхати з України", - резюмувала Соломія Бобровська.

Нагадаємо, у Раді хочуть зірвати законопроєкт про заборону УПЦ МП. Депутати збирають підписи до спікера Руслана Стефанчука щодо необхідності відправити законопроєкт до Венеційської комісії.

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