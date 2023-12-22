Закони щодо мобілізації та демобілізації: Веніславський повідомив, коли їх вдосконалять

Виграти війну з таким ресурсним противником, який при всіх санкційних тисках зберігає достатньо потужний потенціал без мобілізації – економічної та людської, навряд чи можливо.

У Верховній Раді, в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, розглядають цілу низку законодавчих ініціатив пов'язаних з удосконаленням законодавства про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат України та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На превеликий жаль, виграти війну з таким потужним, ресурсним противником, який при всіх санкційних тисках зберігає достатньо потужний потенціал без мобілізації – економічної та людської, навряд чи ми можемо. У Верховній Раді, в нашому комітеті, розглядається ціла низка законодавчих ініціатив пов'язаних з удосконаленням законодавства про мобілізацію", – заявив він.

Нардеп також пояснив, чому дотепер їх не винесли до зали.

"Тому що ще не дійшли, скажімо так, згоди по всіх тих принципових моментах, які забезпечать максимально ефективну діяльність Територіальних центрів комплектування та всіх інших складових органів державної влади, місцевого самоврядування, які до закону мають досягти цього процесу", – пояснив нардеп.

Веніславський наголосив, що в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки майже щодня тривають дискусії щодо удосконалення майбутнього закону про мобілізацію.

На його думку, вже на початку 2024 року текстипроєкту запропонують у залі.

"Я думаю, що вони дійсно зможуть покращити питання в тому числі й мобілізації, але президент тут чітко сказав, щоб ми якимось чином стимулювали різними механізмами в тому числі й заохоченнями, бонусами громадян до вступу у Збройні Сили. Ми повинні отримати чіткі сигнали, чому саме така кількість майбутніх військовозобов'язаних чи військовослужбовців необхідна для сектора безпеки й оборони", – додав Федір Веніславський.

Він також сказав, що не погоджується з твердженням, ніби на фронті не вистачає бійців

Ба більше, окрім мобілізації мають встановити терміни відпочинку чинних військових.

"Люди, які воюють вже майже два роки повинні мати чітке розуміння, коли вони зможуть повернутися додому або у тривалу відпустку, або будуть демобілізовані. А для цього необхідно якраз заповнити тими новими людьми. Це ті проблеми, над якими працюють і головнокомандувач Збройних Сил, і наш Комітет, і Офіс президента", – додав Веніславський.

Нагадаємо, Верховна Рада 2023 року підтримала рішення щодо зниження порогу мобілізаційного віку від 27 до 25 років, однак український президент Володимир Зеленський цей документ поки не підписав.

Тим часом в Україні тривають проблеми з мобілізацією та ротацією. При заміні підрозділу відбувається 40-60% втрат.

Читайте також: