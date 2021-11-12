"Закон єщьо не вступіл в сілу": у Києві аптекар нахамив відвідувачу через українську мову

"Закон єщьо не вступіл в сілу": у Києві аптекар нахамив відвідувачу через українську мову

За словами відвідувача, аптекар грубо висловився на прохання говорити українською.

У Києві в одній з аптек працівник відмовився обслуговувати клієнта українською мовою, тим самим порушивши закон "Про мову".

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Про це в соцмережі розповів громадський діяч, юрист-міжнародник Андрій Смолій.

За його словами, він зайшов в одну з аптек на Печерську у Києві.

"Відвертий українофоб на касі не те щоб не обслуговував українською, як це зобов‘язує його стаття 30 ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", так ще й відмовився в грубій формі виправляти своє порушення, сказавши: "і нє буду гаваріть на укрАінскам, закон єщьо не вступіл в сілу". Такого хамство і наглості я давно не бачив. Цікаво, власники мережі аптек також підтримують політику порушення Законів та відвертого хамства клієнтам", - написав Андрій Смалій.

В мережі аптек "Аптека доброго дня", де стався конфлікт, відреагували на поведінку свого працівника.

"Дякуємо Вам за зауваження щодо порушення нашим співробітником закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Для нас Закон України завжди є, був і буде пріоритетом в роботі і основою наших принципів. Звісно, інцидент з нашим співробітником вкрай недопустимий. І, на жаль, є людським фактором. Так, співробітник буде притягнутий до належної відповідальності. Дякуємо, що не промовчали!", - прокоментували під дописом Андрія Смолія представники аптечної мережі.

Згодом активіст заявив, що з ним зв'язалося керівництво мережі аптек і повідомило, що працівник, який відмовився обслуговувати українською та порушував закон отримав санкцію "попередження".

"Мене проінформували, що вчора та сьогодні з персоналом мережі проводиться робота щодо дотримання мовного законодавства. Я також зазначив представнику мережі, що буду й надалі моніторити дотримання законодавства їхніми працівниками. Також планую на початку тижня перевірити отримання Закону в конкретно цій аптеці", - пообіцяв Смолій.

Нагадаємо, що в одному з міст Казахстану російськомовний водій таксі накричав на клієнтку, яка попросила спілкуватися з нею казахською мовою.

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