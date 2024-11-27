Закон про підвищення податків в Україні набуде чинності від 1 грудня — Шмигаль

Бюджет України отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції, а також на виплату заробітних плат у Силах безпеки й оборони.

Закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону.

За його словами, уряд вже звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо якнайшвидшого підписання цих законів.

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“Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного”, - наголосив український прем’єр.

Денис Шмигаль зазначив, що після підписання цих законів бюджет України отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції, а також на виплату заробітних плат у Силах безпеки й оборони.

Якими будуть пріоритетні видатки бюджету

Прем’єр-міністр наголосив, що 60% видатків держбюджету-2025 припадає на сектор безпеки та оборони. Наступного року на армію буде витрачено понад 2,2 трлн грн.

Денис Шмигаль назвав головні статті витрат:

половина оборонного бюджету становить зарплата наших захисників і захисниць;

739 млрд грн передбачено на виробництво та купівлю військової техніки та зброї;

майже 47 млрд грн буде спрямовано на закупівлю дронів і 55 млрд грн — на модернізацію ОПК.

Очільник уряду нагадав, що Україна фінансує свою армію самостійно, а від кошти від партнерів залучають на цивільну частину бюджету. При цьому соціальна частина бюджету становить майже 421 млрд грн.

За словами українського прем’єра, для допомоги людям, які дійсно цього потребують, уже запущено програму “Зимова підтримка” та продовжено програму субсидій, на яку наступного року заплановано 42 млрд грн.

У березні 2025 року уряд планує провести індексацію пенсій.

Окрім того, 10,5 млрд грн буде спрямовано на допомогу ветеранам, майже 200 млрд грн — в освітню галузь, а 217 млрд грн — в медицину.

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