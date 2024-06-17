Законний "відкуп" від мобілізації: у Раді заявили про великий запит на економічне бронювання

Економічне бронювання - це "додатковий інструмент", який буде паралельним до чинного процесу бронювання.

У Комітеті парламенту з питань економічного розвитку заявили, що бізнес має великий запит на економічне бронювання.

Про це розповів народний депутат від Слуги народу, голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю Radio NV.

"Я вам скажу, що ми б, напевно, і не взялися за це, якби не почули дуже великий запит саме від ринку, від реального сектора, від підприємців, організацій, від асоціацій бізнесу. Бо 76-та постанова Кабміну, за якою бронюється зараз переважна кількість підприємств, звісно, працює, але ефективність, те, яким чином здійснюється це бронювання, м’яко кажучи, залишає бажати кращого", - сказав нардеп.

Наталуха розповів, що остання зустріч була з технологічними силами оборони - компаніями, які виробляють та поставляють державі дрони.

"Так от: вони всі мають право бронюватися по 76-й постанові, по існуючій моделі, але у них у всіх проблема номер один — це бронювання. Тому що комусь не продовжують, у когось не приймають документи, комусь просто не відповідають, а це створює люфт часу для того, щоб у них по одному висмикували спеціалістів. За їхніми розрахунками, наприклад, мобілізація одного інженера, технолога або іншого спеціаліста призводить до того, що паралізується процес випуску їхньої продукції від трьох до п’яти місяців. Тобто за рахунок того, що на підприємстві, яке виробляє дрони, мобілізують одного технолога, на три-п'ять місяців стає робота підприємства. Це, на мою думку, і про обороноздатність", - зазначив він.

На його думку, економічне бронювання - це "додатковий інструмент", який буде паралельним до чинного процесу бронювання.

"Ми не говоримо про те, що ми зараз хочемо прийняти економічне бронювання і скасувати вже той порядок бронювання, який є - так званий стратегічний. Коли стратегічні підприємства мають право бронюватися безкоштовно. Ні, це лишається.

Нагадаємо, ми раніше розповідали, скільки коштуватиме бронь від мобілізації і хто зможе її "купити".

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