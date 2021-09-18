Законодавець моди: у Херсоні чоловік замість маски одягнув пакет і став зіркою Мережі (відео)

Покупець супермаркету, ймовірно, вирішив зекономити на масці.

У Херсоні покупець змусив присутніх зайтися від сміху. Замість маски, він вдягнув целофановий пакет, зачепивши його краї за вуха.

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Відео покупця в оригінальній масці виклали в телеграм-каналі "Х*Херсон".

"Законодавець моди" насмішив покупців супермаркету.

Після того, як чоловік розплатився, він залишив торгову точку.

"Ловіть лайфхак. Корона не пройде", - підписали відео автори.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Геніально!

Нехай хоч так викрутиться, а не хамить, як б*дло. У каси пару хвилин постояти можна.

Коли пошкодував 1 гривню на маску.

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У Херсоні чоловік натягнув пакет замість маски

Нагадаємо, що в США мати та її 2-річний син були змушені зійти з борту літака після того, як малюк відмовився одягати захисну маску. Мати заявляла, що син переніс напад астми і не міг носити маску.

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