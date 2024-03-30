Законопроект про мобілізацію: у Раді розповіли про важливі зміни

У новому законопроєкті про мобілізацію законодавці прагнуть удосконалити процес військового обліку, щоб усі військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років були у реєстрі.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує 24 Канал.

Він заявив, що держава інколи не розуміє, який у неї мобілізаційний потенціал, оскільки поліцейські та представники інших складових сектор безпеки оборони, які не входять до складу ЗСУ, перебувають на спеціальних внутрішніх обліках.

Веніславський пояснив, що новий законопроект дозволить зняти з військового обліку осіб, які не підлягають мобілізації, наприклад засуджених, поліцейських та рятувальників.

"Нині всі будуть перебувати на військовому обліку і будуть, відповідно, або мати право на відстрочку від призову, або на бронювання. Це концептуальна річ для того, щоби ми розуміли на кого держава може розраховувати в умовах такої масштабної війни", – наголосив Веніславський.

Крім того, новий законопроект регулює незаконний перетин кордону, оскільки багато осіб з інвалідністю зловживають законодавством. Наприклад якщо людина з інвалідністю виїжджає за межі України, то з нею може бути людина, яка її супроводжує.

Те саме стосується й освітньої складової. Наприклад, коли люди, які закінчили військовий вищий навчальний заклад та мають офіцерські звання, вступали на другу – третю вищу освіту. Усе, аби не бути мобілізованими під час воєнного стану. При тому, що держава витратила кошти на їхню підготовку.

"Ці всі можливості для зловживань, для уникнення від мобілізації намагаємося припинити", – сказав нардеп.

Крім того, за словами Веніславського, деякі нардепи подавали правки до законопроекту, які навпаки розширюють можливості для уникнення від мобілізації. Зокрема пропонувалось розширити перелік категорій, які мають право на відстрочку та бронювання. Пропонували надати право на відстрочку для усіх депутатів районних та міських рад.

У новому законопроєкті не буде так званого "фінансового бронювання", тому люди з великою зарплатою не матимуть привілеїв у питання мобілізації.

Також законопроект передбачає переведення максимальної кількості держслужбовців у статус заброньованих від мобілізації. Насамперед це стосується представників силових структур. Мовиться, зокрема, про співробітників ДБР, НАБУ, прокуратури та поліції.

За судовою владою збережеться статус права на відстрочку.

Крім того, у новому законопроєкті передбачені критерії бронювання за категоріями посад в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Насамперед мовиться про ті, діяльність яких є критичною для забезпечення життєдіяльності населення.

"Найбільше ми бачимо – потребують бронювання ті, хто працюють на оборонну промисловість у підприємствах оборонно-промислового комплексу. Адже ті, хто забезпечує наші ЗС засобами ураження ворога, точно не повинні йти в бойові підрозділи. Вони мають максимально на своїх місцях посилювати нашу спроможність боротися з ворогом", – наголосив Веніславський.

У законопроєкті про мобілізацію вводять поняття "рекрут". Тобто мовиться про людину, яка в результаті рекрутингової кампанії вступила на військову службу. Окрім того, передбачено деякі положення, які дозволять відповідним військовим підрозділам укладати контракти та проводити рекрутингові кампанії. Перелік таких підрозділів визначає Головнокомандувач ЗСУ.

"Для нас важливо, щоби рекрутинг не перетворився на ще один варіант, коли люди масово йдуть у тилові підрозділи, підрозділи забезпечення, а на передній край – у бойові підрозділи – такого не відбувається. Процес рекрутингу є складовою цілісної системної державної політики", – сказав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТЦК попрохали поліцію доправити десятки тисяч чоловіків.

Крім того, ми раніше інформували, що законопроєкт про мобілізацію на фінішній прямій.

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