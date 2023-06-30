Законопроєкт порушує права людей на культурні послуги рідною мовою: Потураєв - про кіносеанси з українським дубляжем

Кіносеанси з українським дубляжем потрібно зберегти. Законопроєкт порушує права українців на культурні послуги рідною мовою.

Про це заявив голова парламентського комітету з інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі "Детектору медіа".

Він запевняє, що не був знайомий заздалегідь з цією нормою, і вважає, що вона порушує права людей отримувати культурні послуги державною мовою. Виходом він бачить зберегти сеанси з дубляжем та оригіналом, визначити їхню частку у прокаті та встановити між ними паритет у часових слотах.

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Микита Потураєв вбачає дві сторони цієї проблеми. Перша — це питання "бізнесу", як це вплине на галузь дубляжу і прокату.

Він каже, що не вбачає загрози, що ця норма "вб’є український дубляж", адже вона не поширюється на стримінгові платформи і телебачення — там фільми й надалі дублюватимуться. За його словами, обсяги замовлень дубляжу на телебаченні і стримінгах незіставні і значно вищі, ніж у кінотеатрах.

"Це питання треба обговорювати і залучати до дискусії студії дубляжу і прокатників", — каже нардеп.

Друга сторона питання — це обмеження прав людей на отримання культурних послуг рідною мовою. "Це вже аспект політичних прав, і його теж треба обговорити", — вважає Потураєв.

"Тут є дві речі, які ми побачили і будемо їх проговорювати. І вони не мають відповіді. Перше — це питання дітей. Скільки відсотків українських дітей настільки володіють англійською, щоб повністю зрозуміти фільм. Тож ця норма потенційно позбавить дітей доступу до дитячого кінопродукту.

Друге — це люди з обмеженими можливостями. Скажімо, люди похилого віку, які зазвичай не дуже володіють англійською, а добре роздивлятись субтитри їм можуть завадити проблеми з зором. Цим ми теж порушуємо їхні права", — каже нардеп.

Виходом із ситуації він називає "відсотки і паритет". Потрібно встановити, скільки відсотків показів має бути дубльовано, а скільки показано оригіналом. Крім того, сеанси з українським дубляжем та мовою оригіналу мають отримати паритет у кінотеатрах: "щоб мова оригіналу не була лише в незручних слотах, пізніх чи нічних сеансах — має бути баланс".

На його думку, змінити законопроєкт уже до першого читання малоймовірно. Однак у рішенні комітету можна зафіксувати позицію, що саме треба в ньому змінити, і внести ці зміни до другого читання.

Загалом Потураєв вважає, що запровадження кіносеансів мовою оригіналу безумовно сприятиме підвищенню рівня знань англійської серед українців. "Однак ця можливість вивчати не має відбирати можливості дивитися фільми рідною мовою", — каже нардеп.

Потураєв стверджує, що особисто не був ознайомлений з цією нормою. "Коли ми обговорювали законопроєкт, то йшлося лише про збільшення можливості вивчати англійську, вимогу до чиновників, хто її має знати, тощо, але не про кіно і дубляж. Для мене і колег це було новиною", — каже голова комітету.

Потураєв не вважає, що потрапляння цієї норми в законопроєкт є проявом лобізму, і називає цю версію "конспірологічною".

"Це точно не є вирішення проблем галузі. Навпаки, люди ходять дивитися фільми з класною українською озвучкою. Якраз те, що є така українська озвучка, допомагає галузі. Тому це може зашкодити галузі. Для кожної галузі краще, коли даєш споживачу вибір. Має бути питання вільного вибору", — каже нардеп.

Він висловив припущення, що авторами цієї норми керувало "бажання зробити великий ривок — догнати і перегнати Америку".

Він наводить приклад скандинавських країн чи Нідерландів, де англомовне кіно транслюється в прокаті лише мовою оригіналу. "Але скільки вони до цього йшли. Це був певний шлях. Ми теж можемо пройти — але не стрибками, а кроками", — каже Потураєв.

"В цілому закон дуже хороший. Але треба його трохи змінити", — резюмує нардеп.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт №9432, який має офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні" передбачає, що від 2027 року усі англомовні фільми у кінотеатрах показуватимуть мовою оригіналу із українськими субтитрами.