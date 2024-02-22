Законопроєкт про демобілізацію строковиків: з'явився текст - що відомо про терміни звільнення

Демобілізація стосується військових-строковиків, у яких під час військового стану закінчився термін служби, але його продовжили.

У четвер, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків.

Відповідний текст документа з'явився на сайті парламенту.

Відповідно до тексту проєкта, конкретних термін, після якого строковик може бути демобілізований, немає, тому це буде вирішувати глава держава.

Також документ стосується військових-строковиків, у яких під час військового стану закінчився термін служби, але його продовжили понад норму.

"...військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною

першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону, як виняток з положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України", - сказано у тексті законопроєкта.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який передбачає демобілізацію строковиків. За даними нардепа Гончеренка, голосування за проєкт може відбуватися у п'ятницю, 23 лютого.

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