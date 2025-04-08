Законопроєкт про демобілізацію: у Раді розповіли, що з ним відбувається

Нардеп Олександр Федієнко

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Розроблений Міністерством оборони України законопроєкт про демобілізацію передбачає дві пропозиції.

Про це в етері Radio NV сказав народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Відповідаючи на запитання щодо законопроєкту про демобілізацію, розробленого Міністерством оборони України, нардеп розповів, що запропоновані зміни передбачають ротацію, яка стосується військовослужбовців, які понад 90 діб брали безпосередню участь в бойових діях в районі ведення бойових дій.

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«І це є підстава для того, щоб командир безпосередньо ініціював відповідні пропозиції щодо ротації такого військовослужбовця», — сказав Федієнко.

Друга пропозиція, додав депутат, стосується звільнення за умови, якщо військовослужбовець перебуває в зоні введення бойових дій протягом 36 місяців, з яких 18 місяців — це безпосередньо несення бойового чергування.

«Я кажу за сукупністю… Це не постійні 18 місяців. Це, наприклад, звісно, там можуть бути якісь розриви: і відпустки, і ті ж самі ротації. Але, якщо набирається у нього чисельно 18 місяців безпосередньо несення бойового чергування безпосередньо на лінії бойового зіткнення, то вже після цього у відповідного військовослужбовця повинне настати право щодо демобілізації», — зазначив він.

Водночас, як зауважив парламентар, Генштаб ЗСУ «виступає проти цих законодавчих змін».

На запитання, якою тут є позиція Комітету ВР з нацбезпеки та його особисто, Федієнко сказав, що розуміє, що насамперед вони «повинні користуватися здоровим глуздом та безпековими питаннями».

«Як людина, яка достатньо часто буває в зоні ведення бойових дій, спілкуючись як з керівними посадами, — це комбати, комбриги, так і звичайними хлопцями, рядовими, я зрозумію, що якщо ми зараз одномоментно будемо намагатися робити демобілізацію… Навіть і ротацію — достатньо критично. З урахуванням тієї чисельності, яка знаходиться в зоні ведення бойових дій, — тоді буде практично неможливо, я думаю, стабілізувати взагалі фронт, який розсипеться», — зауважив він.

Нардеп зазначив, що Міноборони розробило цей законопроект на вимогу парламенту.

«Комітет в цьому питанні буде притримуватися позиції, все ж таки, безпеки, яка виходить з керівного складу Генерального штабу», — сказав Федієнко.

Нагадаємо, у Раді придумали альтернативу демобілізації: що вона передбачає.