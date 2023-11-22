Законопроєкт про медичний канабіс: депутатка повідомила, на якому етапі легалізація

Одна з партій, за словами Ольги Стефанишиної, має на меті заблокувати законопроєкт.

Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні наразі фактично заблокований через майже 900 правок, які депутати подали до його другого читання.

Про це повідомила депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина, яка є членкинею Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

За її словами, законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні практично заблоковано.

Усі 900 правок, які депутати подали до його другого читання, потребують розглядання у залі парламенту протягом кількох днів.

Стефанишина нагадала, що 880 поправок до законопроєкту, які подали депутати до цього, парламентський комітет аналізував понад три місяці, із урахуванням "найбільш притомних".

Як сказала депутатка, найбільшу кількість правок внесли депутати від партії "Слуга народу". Водночас Стефанишина вважає, що партія "Батьківщина", ймовірно, має на меті заблокувати закон.

"У "Батьківщини" є 226 поправок. У "Європейської Солідарності" теж понад 200. Від "Слуг Народу" теж 300 з чимось. Але з того, що ми зараз бачимо, "Батьківщина" заявила на погоджувальний раді, що вони будуть ставити на врахування всі свої поправки. Так зазвичай відбувається, коли фракція хоче заблокувати закон", — пояснила Стефанишина.

Вона розповіла, що частина депутатів подавали у дуже великій кількості поправки, які «класифікуються як спам».

«Тобто, одна поправка розбивається на три, потім половина речення переноситься і т.д. для того, щоб просто подати велику кількість правок. Вони не мають суті, просто займають час», — сказала депутатка.

Вона зазначила, що текст законопроєкту про медичний канабіс технічно готовий, щоб виходити у зал. Але через таку кількість поправок парламент буде зайнятий роботою лише над цим документом на 2-3 дні. А зараз є закони, які необхідно розглянути до кінця року, чим депутати користуються.

"На це ніхто не хоче йти зараз. Законопроєкт стоїть у порядку денному, насправді. Але у самому кінці, у непрохідній частині. Є намір його розглянути. Але "Батьківщина" зараз стала причиною того, що його поставили у непрохідний список", — сказала Стефанишина.

Вона додала, зараз обговорюється спецпроцедура, щоб зменшити кількість поправок, які можна підняти у залі, або йти на те, щоб парламент засідав день-два і "слухав поправки, які не мають сенсу".

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Його підтримали 268 депутатів. також і у "Слузі народу" пообіцяли, що легалізують медичний канабіс.

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