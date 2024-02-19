Законопроєкт про множинне громадянство: що українці думають про нього – результати соцопитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки щодо законопроєкту про множинне громадянство, про який 22 січня 2024 року, у День Соборності, оголосив президент Володимир Зеленський. Виявилося, що думки респондентів розділилися майже порівну.

Про це свідчать результати соцопитування КМІС.

Законопроєкт, що дасть змогу запровадити множинне громадянство для українців, які живуть за кордоном і мають громадянство іншої держави (крім громадян держави-агресорки), підтримали 27% респондентів, а 28% сталяться до нововведень скоріше негативно.

"Ми запитали у респондентів, а яке у них у цілому складається враження про цей законопроєкт. Як можна бачити на графіку нижче, думки респондентів розділилися майже порівну: 27% мають скоріше позитивне враження про нього, 28% – скоріше негативне. Водночас майже половина респондентів (43%) мають нейтральне ставлення", – повідомили у КМІС.

Опитування про множинне громадянство Фото: КМІС

Нагадаємо, Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який дасть змогу запровадити множинне громадянство. Зокрема, пропонується запровадити спрощений порядок набуття громадянства України для українців, які мають громадянство іншої країни. Це не буде поширюватися на громадян РФ.

"У всіх регіонах думки з цього питання досить подібні, хоча на заході України дещо більше тих, хто має негативне ставлення", – додають соціологи.

Сприйняття законопроєкту про множинне громадянство в регіональному вимірі Фото: КМІС

Результати опитування показують, що серед українців немає як виразної критики, так і підтримки законопроєкту про множинне громадянство. Скоріше можна говорити, що суспільство відкрите до комунікації та обміну думок щодо цього, зазначають у КМІС.

"Відчувається і брак інформації – як це буде працювати на практиці, які переваги (або ризики) це несе Україні, наскільки це додає справедливості тощо. Наразі суспільство налаштоване доволі конструктивно, тому завданням влади буде організувати належну продуктивну дискусію та схвалити консенсусний законопроєкт", – додають фахівці.

Опитування здійснювали методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Нагадаємо, множинне громадянство наразі існує у 130 країнах світу. Воно надає власникам кількох паспортів як переваги, так і накладає певні зобов'язання.

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