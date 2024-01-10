Законопроєкт про мобілізацію: Арахамія розповів, що вирішили на засіданні фракції

За словами Арахамії, усі рішення щодо розгляду законопроєктів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді.

На сьогоднішньому засіданні фракції "Слуга народу" не ухвалювали жодних рішень щодо скандального закону про мобілізацію.

Про це заявив лідер фракції Давид Арахамія.

"Сьогодні провели засідання фракції. Обговорили поточну ситуацію і план роботи на найближчі дні. Були здивовані прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції на пабліках людей, які не мають до нас жодного стосунку. Як і раніше, просимо довіряти лише офіційним джерелам", – зазначив він.

За словами Арахамії, усі рішення щодо розгляду законопроєктів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони. Політик уточнив, що погоджувальна Рада відбудеться завтра, 11 січня.

"Також найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у Комітетах Верховної Ради", – додав він, очевидно натякаючи на історію з відкликанням Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету ВР з нацбезпеки.

Контекст

Сьогодні увечері нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що фракція "Слуга народу" на своєму засіданні вирішила повернути мобілізаційний законопроект Кабміну на доопрацювання.

Пізніше нардеп Ярослав Железняк уточнив, що не стверджував би, що там було ухвалене якесь фінальне рішення.

"Як мінімум тому що воно точно з урядом та, головне, ОП не погоджено", – зазначив він.

Як бачимо, Давид Арахамія спростував ці заяви.

Нагадаємо, у ВР зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію – крім урядового (№10378) ще чотири альтернативних.

Раніше ми писали про головні протиріччя та суперечки навколо скандального законопроєкту про мобілізацію.

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