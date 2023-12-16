Законопроєкт про мобілізацію: Безугла анонсувала нові обов’язки військовозобов’язаних

Під час дії воєнного стану потрібно буде пройти медогляд та самостійно з'явитися для уточнення даних.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла повідомила, що в новому законопроєкті з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби передбачено додаткові обов’язки для військовозобов’язаних.

Про це вона написала в суботу, 16 грудня, на своїй Facebook-сторінці.

Наразі триває опрацювання “реалістичної моделі” законопроєкту перед його реєстрацією у Верховній Раді. У чорновому документі передбачено, що військовозобовʼязані громадяни будуть зобов’язані:

надати дані про місце проживання роботодавцю;

пройти медогляд під час мобілізації;

самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних;

постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.

При цьому Мар’яна Безугла наголосила, що уточнення облікових даних у ЦНАП чи ТЦК не означатиме негайної мобілізації.

Певні зміни повинні відбутися і у сфері військового обліку.

Законопроєкт передбачає, що в сервісі “Дія” може відображатися так званий “сертифікат захисника”, але не повістка.

Правила військового обліку за кордоном повинен буде визначити Кабмін.

Нагадаємо, цим законопроєктом також планують запровадити зміни в правилах вручення повісток військовозобов'язаним громадянам.

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