Законопроєкт про мобілізацію — це вирок для влади: політолог висловився щодо ухвалювання рішень в Україні

Історія з законопроєктом триває вже чотири місяці, що неприпустимо в умовах війни.

В умовах війни рішення мають ухвалюватися надзвичайно швидко, проте вони затягуються на місяці, що є провалом для влади. І ситуація із законопроєктом про мобілізацію наочно це доводить.

Про це сказав політолог Олексій Кошель в ефірі Radio NV.

"Цей законопроєкт, як на мене, це вирок для виконавчої і законодавчої влади. Історія з законопроєктом триває вже чотири місяці. Я не говорю про те, що він мав бути ухвалений ще півтора року тому, як мінімум", — додав він.

Олексій Кошель назвав документ законопроєктом з багатьма невідомими.

"І ми не уявляємо, що буде на виході. Але в умовах війни чотири місяці — це не просто забагато. Це показник того, як не потрібно ухвалювати рішення. Показник того, що в умовах війни рішення, які мали б ухвалюватись надзвичайно швидко, затягуються на місяці. І цей законопроект — один з багатьох. До речі, в профільному комітеті не розглянуто близько 700 проєктів законодавчих актів. Це просто уявити достатньо складно", — зазначив Олексій Кошель.

За його словами, існує проблема низької ефективності роботи влади в умовах війни. Ба більше, ця проблема просто колосальна.

"Це показник того, що нам потрібно шукати відповідь на питання щодо швидкості прийняття військових рішень, швидкості цивільної влади, швидкості прийняття рішень місцевої влади. У нас не працює сам механізм. От він працює з затримками, з перебоями, недосконалий, в ручному форматі. Це погано. Не може бути ефективною влада саме за таких обставин", — сказав експерт.

Тим часом український прем'єр заявив, що уряд працює над новою системою бронювання від військової служби за мобілізацією. За словами голови уряду України, 8 громадян, які працюють, мають забезпечувати одного військовослужбовця на фронті.