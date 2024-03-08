Законопроєкт про мобілізацію: чи призиватимуть до війська з інвалідністю третьої групи

Люди з інвалідністю II та III груп повинні будуть пройти повторний огляд на ВЛК.

У законопроєкті про мобілізацію, який зараз доопрацьовують у Верховній Раді до другого читання, передбачено, що люди з інвалідністю не підлягають призову на військову службу. Однак є нюанси.

Чи мобілізують людей з III групою інвалідності – читайте на ТСН.ua.

Нагадаємо, 7 лютого парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію №10449. До кінця березня документ можуть проголосувати і у другому читанні. До законопроєкту були внесені зміни до норм, що регулюють мобілізацію осіб з інвалідністю.

Чи підлягатимуть мобілізації люди з інвалідністю III групи

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Відповідно до законопроєкту №10449, призову під час мобілізації не підлягають:

люди з інвалідністю,

люди, які згідно з висновком ВЛК є тимчасово непридатними для військової служби на період від 6 до 12 місяців (з наступним переоглядом).

Тобто люди з інвалідністю II та III груп повинні будуть пройти переогляд на ВЛК. Водночас це не стосується тих, хто отримав групу інвалідності внаслідок захисту держави.

Зауважимо, що люди з інвалідністю мають право на проходження військової служби за контрактом.

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"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)", – йдеться в мобілізаційному законопроєкті.

Документ також передбачає, що ВЛК більше на видаватимуть висновки про обмежену придатність до військової служби. Тому ті, хто наразі вважається обмежено придатним, також повинні будуть пройти переогляд, якщо Рада остаточно ухвалить новий законі про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше нардеп Федір Веніславський повідомив, що після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи дуже зросла. Саме це спонукало нардепів погодити, аби такі особи повторно пройшли ВЛК. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби.

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