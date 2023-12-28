Законопроєкт про мобілізацію доопрацюють, але чоловікам треба прийти до ТЦК: у ЗСУ пояснили чому

Новий законопроект про мобілізацію доопрацьовуватиметься. Втім, чоловікам слід оновити дані у Територіальних центрах комплектування та соцпідтримки, якщо вони цього ще не зробили.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"На даний момент є законопроект, який буде допрацьовуватися. Я вам можу сказати, як це працює все зараз. Зараз нічого не змінилось. Всі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК та СП, треба це зробити. Треба з’явитися та актуалізувати свої дані", - розповів він.

За його словами, наразі в питаннях мобілізації нічого не змінилось - "все як працювало, так і працює". Фітьо наголошує, що "мобілізація здійснюється планово".

"Призовний вік військовозобов’язаних громадян - 18-60 років, зараз по мобілізації від 27 років беруть, якщо немає причин для отримання відсрочки. Поки що ніяких змін, все як працювало, так і працює. , - констатував він.

Нагадаємо, 25 грудня у парламенті було зареєстровано новий законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, у йому йдеться про зміну призовного віку з 27 до 25 років, а також виключення строкової військової служби як виду військової служби.

Читайте також: