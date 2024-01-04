Законопроєкт про мобілізацію: геть "сирий текст", який містить корупційні ризики та антиконституційні норми – нардепка

На думку Ірини Фріз, логічним, було б відкликання урядового законопроєкту, не очікуючи можливої відправки його на доопрацювання.

Рішення по урядовому та альтернативним законопроєктам щодо мобілізації планується приймати на Комітеті після 8 січня.

Про це повідомила представниця "Європейської солідарності" у Комітеті нацбезпеки Ірина Фріз у Facebook.

Народна депутатка зазначила, що текст нинішньго законопроєкту про мобілізацію "геть сирий", він містить корупційні ризики, антиконституційні норми та зміни з правовою невизначеністю, або такі, що суперечать чинному законодавству.

Перший день розгляду урядового законопроекту щодо питань мобілізаціі було присвячено заслуховуванню позиції міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Валерія Залужниого, начштабу Сергія Шаптали, зазначила Фріз. Вона додала, що було б бажаним хоча б письмово отримати бачення президента як Верховного головкома щодо внесених змін, але фіксуємо що є та робимо висновки щодо – чому нема.

"Де-факто, аргументи міністра та Головкома були представлені на нещодавній прес-конференції. Де-юре, ми маємо геть "сирий текст" законопроєкту, який містить корупційні ризики, антиконституційні норми та зміни з правовою невизначеністю, або такі, що суперечать чинному законодавству. Тому, в мене риторичне питання щодо фаху Мінюсту, який мав завізувати текст перед його внесенням до Верховна Рада України або надати свої зауваження. І, якщо Мінюст текст з антиконституційними та корупційними нормами "освятив", то висновки щодо урядових ініціатив набувають геть негативного сприйняття і занепокоєння щодо іх професіоналізму. Хоча це не перша урядова ініціатива, яка не сприяє вирішенню питань", – наголошує нардепка.

Ірина Фріз повідомила, що протягом наступних засідань Комітет нацбезпеки продовжить поблоково розбирати цей законопроєкт, а після 8 січня, коли спливає термін подання, будуть розглянуті і всі альтернативні. Відповідно, рішення профільного комітету по урядовому законопроєкту та альтернативним має бути наступного тижня.

"Європейська Солідарність" послідовно підтримувала всі внесені президентом ініціативи щодо продовження термінів мобілізаціі. Але, урядовий законопрєкт з антиконституційними нормами та корупційними ризиками по такій важливій для існування держави темі – мобілізаціі, наражає його розгляд навіть в першому читанні на змістовну критику, яка впливатиме на голосування. Логічним, з моєї точки зору, було б відкликання урядового, не очікуючи можливої відправки його на доопрацювання", – наголосила Фріз.

За словами представниці "Європейської солідарності" у Комітеті нацбезпеки, зміни щодо мобілізаціі мають містити чіткі правові рамки та механізми реалізації.

"Зміни не можуть обмежувати права, суперечити Конституції та впроваджувати корупційні схеми на рівні закону. Затягування внесення змін має ознаки саботування питання і створення загроз для оборони держави. Національні інтереси мають бути передусім, а не рейтинги чи соцопитування під час війни", – резюмувала Ірина Фріз.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що головком ЗСУ Залужний і голова Міноборони Умєров наполягають на посиленні мобілізації, бо не буде кому боронити державу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня розповів про план мобілізації. За його словами, Генштаб запропонував мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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