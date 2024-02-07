Законопроєкт про мобілізацію: голосування у першому читанні зірвано – нардеп назвав причину

Верховна Рада у середу, 7 лютого, мала проголосувати за ухвалення оновленого законопроєкту про мобілізацію у першому читанні. Проте, скоріше за все, голосування не відбудеться.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Сьогодні на 9:00 мав розпочатися Комітет з питань оборони, де мають розглянути законопроєкт щодо посилення мобілізації №10449….. щоб сьогодні винести на голосування у першому читанні. Але станом на зараз ще не почав навіть засідання – немає ще кворуму…", - написав він.

Відповідно до регламенту Ради, без рішення профільного комітету законопроєкт не має виноситись в сесійну залу для голосування.

"Цирк із законопроєктом про мобілізацію від влади продовжується", – написав народний депутат України Дмитро Разумков.

Железняк також додав, що на порядку денному засідання Верховної Ради, окрім закону про мобілізацію, було ще 47 питань.

Нагадаємо, Лубінець закликав ухвалити законопроєкт про мобілізацію.

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