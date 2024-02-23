Законопроєкт про мобілізацію: людям планують дозволити фіксувати дії ТЦК на камеру

До нового законопроєкту про мобілізацію нардепи внесли правку, яка дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру.

Про це розповів член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко, передає LIGA.net.

Зазначається, що громадянам на законодавчоум рівні дозволять використовувати фото- та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів задля фіксації дій працівників ТЦК. Зокрема, в результаті цього громадяни мали законодавчі права за потреби фіксувати протиправні дії працівників ТЦК.

"Я взагалі не розумію, що роблять на блокпостах люди в балаклавах та зі зброєю. Хто вони такі? Нещодавно мене зупинив якийсь хлопець без жодних ознак, але зі зброєю і в балаклаві. Працівник ТЦК – це обличчя військових, вони повинні бути по формі, з ознаками ідентифікації, шеврони, прізвище, жетон", – висловився Федієнко.

За його словами, "треба припинити ганебну практику силою мобілізувати, виконуючи план".

"Це точно не сприяє мотивації суспільства", – резюмував депутат.

Додамо, парламент України ухвалив рішення про звільнення зі служби строковиків, термін служби яких завершився під час дії воєнного стану. Коли ухвалять головний мобілізаційний законопроєкт, чи демобілізують найближчим часом строковиків, як іноземці служитимуть в українській армії та чому Арахамія говорить про додаткову мобілізацію – в ексклюзиві TSN.UA.

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