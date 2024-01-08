Законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики – нардеп

За словами нардепа, антикорупційний комітет визнав корупційні ризики у проєкті закону про мобілізацію.

Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію під номером 10378 таким, який містить корупційні ризики.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Це означає, що народні депутати не розглядатимуть законопроєкт у його нинішньому вигляді.

Без рекомендацій профільних комітетів законопроєкт не буде винесено на розгляд сесійної зали парламенту.

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