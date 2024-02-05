Законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити у першому читанні цього тижня – Корнієнко

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію цього тижня.

Верховна Рада України вже цього тижня може ухвалити в першому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"На цьому тижні є висока ймовірність, що парламент в залі розгляне цей законопроєкт, а також усі альтернативні", - розповів він.

Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту №10449 про мобілізацію.

Нагадаємо, нардеп детально розповів про графік ухвалення законопроєкту про мобілізацію.

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