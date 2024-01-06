Законопроєкт про мобілізацію можуть завернути: про що найбільше сперечаються у Раді

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки сьогодні, 6 січня, закінчив слухання щодо законопроекту по мобілізації.

Фінальне рішення щодо подальшої долі скандального документу про мобілізацію оборонний комітет Верховної Ради планує ухвалити наступного тижня.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів член комітету Федір Веніславський.

"Для того, щоб ми ухвалили рішення, потрібно щоб цей документ розглянув також комітет з антикорупційної політики й надав свої висновки. Є дві опції - або повернути Кабміну на допрацювання, або ухвалити проект за основу й далі допрацьовувати його в Раді до другого (читання - ред.), що малоймовірно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету", - пояснив нардеп.

За його словами, найбільші дискусії в комітеті викликали норми щодо людей з інвалідністю 3 групи, щодо дискреції органів (наприклад, керівники військових адміністрацій мають не зовсім юридично чітко визначені повноваження), щодо обмежень та покарань за неявку до ТЦК і внесення в реєстр боржників за рішенням керівника ТЦК. Крім того, є дискусії й щодо норми про електронні оповіщення.

Нагадаємо, полковник Служби безпеки України, секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко повідомив, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки 8-9 січня має ухвалити рішення щодо скандального оновленого законопроєкту про мобілізацію.

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