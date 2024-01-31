Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ зможуть вилучати транспорт – деталі

Народний депутат Ярослав Железняк звернув увагу, що у тексті версії нового законопроєкту про мобілізацію, який Кабмін 30 січня передав до Верховної Ради, є пункт про вилучення транспортних засобів і обмеження їх використання.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Звичайно може це мова йде про невеликий перелік транспорту (тут бачу і трактори, сх та будівельна техніка попадає), але виглядає не дуже. Шановний бізнес, зверніть увагу. Особливо логістика, будівництво та агропромисловість", - прокоментував він.

Як йдеться у тексті законопроєкту: військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами і технікою і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи… а також на громадян – власників транспортних засобів.

Нагадаємо, у разі ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію деякі категорії українців будуть зобов'язані повторно пройти медичне обстеження.

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