Законопроєкт про мобілізацію: чи буде бронювання за гроші та блокування карт ухилянтів – нардеп розповів

За словами Романа Грищука, ідея про бронювання громадян від мобілізації за гроші, скоріше за все, не буде прописана у цьому законопроєкті.

Народні депутати продовжують працювати над гучним законопроєктом про мобілізацію і намагаються дійти згоди щодо скандальних положень.

Про це розповів депутат від "Слуги народу" Роман Грищук в інтерв’ю виданню "Телеграф".

За його словами, скоріше за все, у новому документі не буде вимоги блокувати картки ухилянтам. Також майже узгоджено питання про відстрочку від мобілізації для деяких категорій населення.

"Ми розуміємо, що банківські картки ухилянтам блокувати не будуть. Ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю, матимуть відстрочку від мобілізації. По аспірантах рішення на 90% прийнято. Але загалом ще величезна купа питань залишається", – каже Грищук.

Крім того, нардеп уточнив, що ідея про бронювання громадян від мобілізації за гроші, скоріше за все, не буде прописана у цьому законопроєкті.

"Не думаю, що це буде стосуватись цього закону. Можливо, якесь окреме рішення, але навряд це буде висвітлено в законопроєкті, про який ми говоримо", – підсумував Роман Грищук.

Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.

Нардеп Федір Веніславський назвав найдискусійніші пункти законопроєкту про мобілізацію.

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